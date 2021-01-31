CANLI | Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu derbi

BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8'inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9'uncu haftadaki Medipol Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12'nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.