Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu değişti | STSL 22. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? Toplam 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de ara verilmeden sezonun ikinci yarısı başladı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligde puan durumu tablosu merak ediliyor. Dün ve bugün oynanan maçlar ile değişikliğe giden puan durumu tablosu, yarın oynanacak maçların sonunda son şeklini alacak. Karşılaşma sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 30 Ocak Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (22. HAFTA)

Süper Lig 22. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde;

O G B M A Y AV P 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 24 44 2 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 25 42 3 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 19 42 4 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 9 35 5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 14 34 6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 2 33 7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 4 32 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 4 31 9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 1 28 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 5 25 12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25 13 Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24 15 Başakşehir FK 20 6 6 8 26 32 -6 24 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23 17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 19 Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (22. HAFTA)

29 OCAK CUMA

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

30 OCAK CUMARTESİ

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor:

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor:

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor:

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor:

31 OCAK PAZAR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:

Yukatel Denizlispor-Göztepe:

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:

Beşiktaş-Trabzonspor: