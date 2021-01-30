Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu değişti | STSL 22. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı başladı. Loynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Ligin 22. haftasında ilk karşılaşmalar Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray arasında gerçekleşti. Bugün oynanan maçlar sonrası puan durumu tablosu yeniden değişti. İşte 30 Ocak Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? Toplam 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de ara verilmeden sezonun ikinci yarısı başladı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligde puan durumu tablosu merak ediliyor. Dün ve bugün oynanan maçlar ile değişikliğe giden puan durumu tablosu, yarın oynanacak maçların sonunda son şeklini alacak. Karşılaşma sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 30 Ocak Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (22. HAFTA)
Süper Lig 22. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|24
|44
|2
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|25
|42
|3
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|19
|42
|4
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|9
|35
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|14
|34
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|2
|33
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|4
|32
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|4
|31
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|1
|28
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|5
|25
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13
|Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15
|Başakşehir FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|19
|Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (22. HAFTA)
29 OCAK CUMA
Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0
Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2
30 OCAK CUMARTESİ
Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor:
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor:
Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor:
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor:
31 OCAK PAZAR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:
Yukatel Denizlispor-Göztepe:
Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:
Beşiktaş-Trabzonspor: