30 Ocak 2021, Cumartesi
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Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu değişti | STSL 22. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları

puan durumu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı başladı. Loynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Ligin 22. haftasında ilk karşılaşmalar Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK-Galatasaray arasında gerçekleşti. Bugün oynanan maçlar sonrası puan durumu tablosu yeniden değişti. İşte 30 Ocak Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

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Giriş Tarihi: 30.01.2021
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Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu değişti | STSL 22. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu tablosunda hangi takım kaçıncı sırada? Toplam 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de ara verilmeden sezonun ikinci yarısı başladı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligde puan durumu tablosu merak ediliyor. Dün ve bugün oynanan maçlar ile değişikliğe giden puan durumu tablosu, yarın oynanacak maçların sonunda son şeklini alacak. Karşılaşma sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 30 Ocak Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (22. HAFTA)

Süper Lig 22. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde;

OGBMAYAVP
1Beşiktaş20142447232444
2Galatasaray21133543182542
3Fenerbahçe20133442231942
4Gaziantep FK219843526935
5Alanyaspor20104634201434
6Trabzonspor209652523233
7Hatayspor209562925432
8Fatih Karagümrük218763329431
9Yeni Malatyaspor217772726128
10Antalyaspor206862026-626
11Göztepe206772924525
12Kasımpaşa207492330-725
13Rizespor206772735-825
14Sivasspor205962125-424
15Başakşehir FK206682632-624
16Konyaspor206592727023
17Kayserispor2054111426-1219
18Gençlerbirliği2054112040-2019
19Ankaragücü2053122534-918
20BB Erzurumspor2045111935-1617
21Denizlispor2035121938-1914

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (22. HAFTA)

29 OCAK CUMA

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

30 OCAK CUMARTESİ

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor:

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor:

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor:

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor:

31 OCAK PAZAR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü:

Yukatel Denizlispor-Göztepe:

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor:

Beşiktaş-Trabzonspor:

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