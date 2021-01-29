29 Ocak 2021, Cuma
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Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Hulk olmayınca...

'in ilk yarısını lider konumda bitiren 'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar golcü futbolcu için arayışlarını sürdürürken rota 'ya çevrildi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Beşiktaş'tan Diego Costa bombası! Hulk olmayınca...

Yıldız futbolcu Hulk ile maddi konularda anlaşamayan , rotayı uyruklu İspanyol forvet 'ya çevirdi.

Hulk transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan Beşiktaş, bir başka yıldız futbolcuya yöneldi.

Uzun yıllar forması giyen Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen , futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, Costa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.

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