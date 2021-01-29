Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbi maçı ayın kaçında yapılacak?

MESUT ÖZİL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Diğer taraftan, Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı ve yarın imza töreni düzenleyeceği Mesut Özil, maç eksiğini kapatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma dahil olduğu günden beri çalışmalarını aksatmayan yıldız futbolcu, Kayserispor mücadelesi öncesinde bile bireysel antrenmanını gerçekleştirdi. Ligin ikinci yarısında hazır olması beklenen Özil'in daha fazla maç kaçırmadan sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un en önemli silahı olacak başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Galatasaray derbisinde sahne alması planlanıyor.