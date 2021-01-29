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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbi maçı ayın kaçında yapılacak? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbi maçı ayın kaçında yapılacak? Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip yılın son derbisini Kadıköy'de yapacak. Yıllardır Kadıköy'de galibiyet görmeyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon rakibini 3-1 yenerek bu serüvene son vermişti. Dev derbi için hazırlıklar sürerken, futbolseverler karşılaşmanın tarihini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbi maçı ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 29.01.2021 11:53
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz sezon derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, 90 dakikanın sonunda 3-1'lik skorla Kadıköy'deki 21 senelik hasrete son vermişti. 2020-2021 Süper Lig sezonunun 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Dünya yıldızı Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe ise rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? 2021 FB GS derbi maçı ayın kaçında yapılacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MESUT ÖZİL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR Diğer taraftan, Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı ve yarın imza töreni düzenleyeceği Mesut Özil, maç eksiğini kapatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma dahil olduğu günden beri çalışmalarını aksatmayan yıldız futbolcu, Kayserispor mücadelesi öncesinde bile bireysel antrenmanını gerçekleştirdi. Ligin ikinci yarısında hazır olması beklenen Özil'in daha fazla maç kaçırmadan sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un en önemli silahı olacak başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Galatasaray derbisinde sahne alması planlanıyor. FENERBAHÇE, İLK YARIYI PAS REKORU VE 42 PUANLA BİTİRDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamladı.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle sıkışık fikstürde oynanan ligin ilk yarısını Beşiktaş 44 puanla zirvede bitirirken, Fenerbahçe ise 42 puanla 2'nci sırada tamamladı. Maç başı 2.1 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile yoluna devam etti.
Ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertli ekip, dün sahasında oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçından galip ayrıldı. Fenerbahçe, ligde ilk yarı perdesini teknik direktör Erol Bulut'un planladığı şekilde kapatamasa da, genç teknik adam, "5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" diyerek ikinci yarıda olumlu tablonun süreceğinin de sinyallerini verdi.