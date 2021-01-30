SON DAKİKA! Alanyaspor - Sivasspor maçına yağmur engeli
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Alanyaspor'un evinde Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşma şiddetli yağış nedeniyle ertelendi. Detaylar geliyor...
SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ettiği mücadele şiddetli yağış yüzünden ertelendi.
Maçın hakemi Zorbay Küçük şiddetini arttıran yağmur nedeniyle maçı durdurarak futbolcuları soyunma odasına davet etti.
Maçtan ilk görüntüler;
DETAYLAR GELİYOR...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.
Taraftarla mücadeleyi ahaberi.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Efecan, Salih, Berkan, Davidson, Babacar
Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare