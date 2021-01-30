Trabzonspor, Bakasetas'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi;
"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.
Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
"Merhaba! Ben Bakasetas" 👊💪 pic.twitter.com/SCw06lmwHB— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 30, 2021