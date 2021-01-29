Gaziantep'te Henry Onyekuru şov! Gaziantep FK 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 51. ve 79. dakikalarda yeni transfer Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+8'de penaltıdan Maxim'in ayağından geldi. Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 42'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.