Gaziantep'te Henry Onyekuru şov! Gaziantep FK 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada sarı kırmızılılar Onyekuru'nun ayağından bulduğu 2 golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak zirve yarışındaki takibini sürdürdü.
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 51. ve 79. dakikalarda yeni transfer Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+8'de penaltıdan Maxim'in ayağından geldi. Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 42'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR ÖZET
4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.
13. dakikada Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay Güvenç, gole izin vermedi.
14. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında Güray Vural kafayla indirdiği topu kontrol eden Dicko'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Muslera'nın parmaklarıyla müdahale etti��i meşin yuvarlak yan direkten döndü.
22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, kaleci Muslera son anda uzanarak topu kornere gönderdi.
45+1. dakikada ev sahibi takım hızlı atağa kalktı. Mirallas'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maxim köşeye vurdu, kaleci Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.
İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.
48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içinde kaleyi düşündü kaleci Günay Güvenç köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.
51. dakikada Arda Turan'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel'in ara pasında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı filelere yolladı ancak yardımcı hakem bayrağını ofsayt gerekçesiyle havaya kaldırdı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 0-1
69. dakikada ev sahibi takım beraberliğe çok yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü, bu futbolcunun vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı.
76. dakikada ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi son anda çizgiden topu kornere gönderdi.
79. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, meşin yuvarlağa son anda dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0
90+6 dakikada ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası Enver Cenk Şahin yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 90+7 dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı sağdan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan Özer) , Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson (Dk. 89 Rashid), Vetrih (Dk. 79 Bilal Başaçıkoğlu), Maxim, Mirallas (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Dicko
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Emre Kılınç (Dk. 74 Etebo), Arda Turan (Dk. 74 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk. 51, Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray), 90+7 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 86 Djilobodji (Gaziantep FK) Dk. 90+7 Muslera, Saracchi (Maç bittikten sonra) (Galatasaray)