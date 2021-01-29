Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci operasyonu! Transfer görüşmesi

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe de bu transfere dahil olurken, ilk etapta sözlü olarak bir teklif yapıldı. Başakşehir'e, kiralık olarak formasını giyen Deniz Türüç'ün yanı sıra Serdar Aziz'i de bonservisi ile birlikte vermeyi öneren başkan Ali Koç artı 6 milyon Euro da para verecek.