Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci operasyonu! Transfer görüşmesi
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer haberleri üst üste geliyor. Ara transfer dönemimin gözde ismi İrfan Can Kahveci hangi takıma transfer olacak? sorusunun cevabı merakla beklenirken, sarı lacivertliler Başakşehir ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferinde ezeli rekabeti devam ediyor. Sarı kırmızılıların teklifine olumsuz yanıt veren Başakşehir'e Fenerbahçe'den de bir teklif gitti. Fenerbahçe ilk olarak Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i bonservisiyle teklif ederken 5 milyon € da para teklif etti. Fenerbahçe, bu transferde Emre Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ arasındaki yakınlığa da güveniyor. Devre arası transfer döneminin bitmesine kısa süre kala transferle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.
FENERBAHÇE İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN GÖRÜŞECEK!
Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferi için bugün Başakşehir yetkilileri ile bir görüşme yapması bekleniyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ: ÖMER BAYRAM + 6 MİLYON EURO
Teknik direktör Fatih Terim'in direkt ismini verdiği ve 'istiyoruz' dediği İrfan Can Kahveci için Galatasaray ilk olarak 4.5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan %50 pay önerdi. Bu teklife Başakşehir'in yanıtı 6 milyon Euro artı Emre Kılınç olurken Fatih Terim, Emre Kılınç isteğine ret yanıtı verdi.
Daha sonra 6 milyon Euro artı Ömer Bayram karşı teklifi sunuldu. Turuncu lacivertliler fiyatı 12 milyon Euro nakit olarak belirledi ve beklemeye koyuldu.
Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları yeni teklif hazırlarken 6 milyon Euro artı kalan 5 milyon Euro'yu da 3 yıl taksitli ödemeyi önerecek. Bu süreçte İrfan Avrupa yolunu tutarsa 5 milyon Euro'luk bonus yerine bonservisten pay verilecek.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe de bu transfere dahil olurken, ilk etapta sözlü olarak bir teklif yapıldı. Başakşehir'e, kiralık olarak formasını giyen Deniz Türüç'ün yanı sıra Serdar Aziz'i de bonservisi ile birlikte vermeyi öneren başkan Ali Koç artı 6 milyon Euro da para verecek.
Bu görüşmenin yüz yüze de yapılacağı öğrenilirken sarı-lacivertliler, bu transferde Sportif Direktör Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu arasındaki yakınlığa da güveniyor.