29 Ocak 2021, Cuma
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci operasyonu! Transfer görüşmesi

Son dakika haberine göre; 'in güçlü takımlarından ve 'den haberleri üst üste geliyor. Ara transfer dönemimin gözde ismi hangi takıma transfer olacak? sorusunun cevabı merakla beklenirken, sarı lacivertliler ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci operasyonu! Transfer görüşmesi

ve 'ın transferinde ezeli rekabeti devam ediyor. Sarı kırmızılıların teklifine olumsuz yanıt veren 'e Fenerbahçe'den de bir teklif gitti. Fenerbahçe ilk olarak ve 'i bonservisiyle teklif ederken 5 milyon € da para teklif etti. Fenerbahçe, bu transferde ile arasındaki yakınlığa da güveniyor. Devre arası döneminin bitmesine kısa süre kala transferle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN GÖRÜŞECEK!

'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferi için bugün Başakşehir yetkilileri ile bir görüşme yapması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ: ÖMER BAYRAM + 6 MİLYON EURO

Teknik direktör 'in direkt ismini verdiği ve 'istiyoruz' dediği İrfan Can Kahveci için Galatasaray ilk olarak 4.5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan %50 pay önerdi. Bu teklife Başakşehir'in yanıtı 6 milyon Euro artı olurken Fatih Terim, Emre Kılınç isteğine ret yanıtı verdi.

Daha sonra 6 milyon Euro artı karşı teklifi sunuldu. Turuncu lacivertliler fiyatı 12 milyon Euro nakit olarak belirledi ve beklemeye koyuldu.

Başkan ve kurmayları yeni teklif hazırlarken 6 milyon Euro artı kalan 5 milyon Euro'yu da 3 yıl taksitli ödemeyi önerecek. Bu süreçte İrfan Avrupa yolunu tutarsa 5 milyon Euro'luk bonus yerine bonservisten pay verilecek.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe de bu transfere dahil olurken, ilk etapta sözlü olarak bir teklif yapıldı. Başakşehir'e, kiralık olarak formasını giyen Deniz Türüç'ün yanı sıra Serdar Aziz'i de bonservisi ile birlikte vermeyi öneren başkan artı 6 milyon Euro da para verecek.

Bu görüşmenin yüz yüze de yapılacağı öğrenilirken sarı-lacivertliler, bu transferde Sportif Direktör Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu arasındaki yakınlığa da güveniyor.

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