CANLI ANLATIM İZLE | Kasımpaşa-Kayserispor
Süper Ligi'n 22. haftasında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
MAÇIN 11'LERİ
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur, Aziz Behich, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Maglica, Henrique
Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Kasımpaşa, 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Hes Kablo Kayserispor ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle düşme hattının hemen üstünde 19 puanla 17. durumda.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Haddadi'nin pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti. Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
13. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique, orta sahada topla buluştuktan sonra takımını atağa çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahasına yakın bir bölgede pasını Campanharo'ya verdi. Campanharo'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
22. dakikada Hes Kablo Kayserispor önemli bir fırsattan faydalanamadı. Lennon'ın tek pasında topla buluşan Maglica, Haddadi'den sıyrıldıktan sonra hızla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına girdi. Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
45. dakikada Avramovski, sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.
EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ
Kasımpaşa'da Kayserispor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor. İstanbul temsilcisinde tedavisi süren Loret Sadiku ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
KAYSERİ'DE 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Konuk ekipte 6 futbolcu, İstanbul deplasmanı öncesine kart cezası sınırında bulunuyor. Mücadelede forma giyemeyecek Alibec'in yanında Campanharo, Ackah, Aziz Behich, Kvrzic ve Pedro Henrique, kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.