CANLI | Gaziantep FK-Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Cimbom seriyi sürdürmek istiyor
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sumudica ile yollarını ayıran ve düşüşe geçen Gaziantep temsilcisi ile zirve mücadelesi veren ve puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray 3 puan için sahaya çıktı. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Castillo, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, E. Akbaba, E. Kılınç, Arda, Babel
LİGDEKİ 4. RANDEVU
Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 8 golüne, Gaziantep FK 4 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.
CİMBOM SON DEPLASMANI KAZANDI
Galatasaray ligde geride kalan haftalarda deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Aslan rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
GS SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de son iki maçından galip ayrılan Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Medipol Başakşehir ile sahasında, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda kalesinde 17 gol gördü. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.
2 İSİM SINIRDA
Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ve Christian Luyindama, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının yanında olamayacak.