CANLI | Gaziantep FK-Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Cimbom seriyi sürdürmek istiyor

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Toşça, Djilobodji, Jefferson, Castillo, Dicko, Olkowski, Oğuz, Maxim, Vetrih, Güray.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, E. Akbaba, E. Kılınç, Arda, Babel

LİGDEKİ 4. RANDEVU

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 8 golüne, Gaziantep FK 4 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.