Karagümrük - Konyaspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Fatih Karagümrük ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'deki haberimizde.
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Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Kocaeli'deki mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.
İŞTE İLK 11'LER
F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Bertolacci, Ndao, Borini, Mevlüt Erdinç
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets
TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Ev sahibi takım 17 haftası geride kalan Süper Lig'de 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
8. sırada bulunan Konyaspor ise 16 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı