10 Ocak 2021, Pazar
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Karagümrük - Konyaspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Fatih Karagümrük ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'deki haberimizde.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Karagümrük - Konyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Kocaeli'deki mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Bertolacci, Ndao, Borini, Mevlüt Erdinç

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

TAKIMLARIN SON DURUMLARI

Ev sahibi takım 17 haftası geride kalan Süper Lig'de 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

8. sırada bulunan Konyaspor ise 16 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı

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