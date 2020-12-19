Son dakika: Trabzonspor Çaykur Rizespor canlı anlatım
Son dakika haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor Akyazı Medical Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kritik karşılaşmada Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 13. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor mağlubiyetiyle turnuvadan elenen bordo-mavililer, moral arıyor.
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
Medical Park Stadyumu'ndaki maç beIN Sports HD 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında 8 puan toplayan Trabzonspor, geride kalan 12 haftalık dilimde ise 14 puanda bulunuyor. Tomas'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 11 müsabaka sonunda 15 puanda.
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İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.