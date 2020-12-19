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Son dakika: Trabzonspor Çaykur Rizespor canlı anlatım

Son dakika haberi... 'in 13. haftasında 'nda 'u konuk edecek. Kritik karşılaşmada Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: Trabzonspor Çaykur Rizespor canlı anlatım

Süper Lig'in 13. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor mağlubiyetiyle turnuvadan elenen bordo-mavililer, moral arıyor.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

Medical Park Stadyumu'ndaki maç beIN Sports HD 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 4 lig maçında 8 puan toplayan Trabzonspor, geride kalan 12 haftalık dilimde ise 14 puanda bulunuyor. Tomas'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 11 müsabaka sonunda 15 puanda.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Onur, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda.

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