18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Karagümrük-Galatasaray (CANLI ANLATIM)

Karagümrük-Galatasaray (CANLI ANLATIM)

'in 13. hafta açılış maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. ’nda oynanacak maç 19.00’da başlayacak. 6 haftadır yenilmeyen sarı-kırmızılı takım çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... İşte zorlu karşılaşmada takımların sahaya çıkması beklenen 11'leri...

SPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Karagümrük-Galatasaray CANLI ANLATIM

'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında , 'e konuk olacak. Bugün saat 19.00'da 'nda oynanacak maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Alanya karşısında yaşayan sarı kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MAÇIN CANLI ANLATIMINI AHABER.COM.TR ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CİMBOM'DA 5 EKSİK

Ligde geçen haftayı bay geçen sarıkırmızılılar, lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

FATİH TERİM'İN KOZU DIAGNE

Radamel Falcao'nun yokluğunda sahneye çıktı. Senegalli futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Bu sezon Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunan Mbaye Diagne bugün de Terim'in gol silahı olacak.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY 11'LER

KARAGÜMRÜK (MUHTEMEL): VIVIANO, LICHAJ, ROCO, FATIH, BALKOVEC, BIGLIA, NDAO, AATIF, ZEKI, JIMMY,SOBIECH

GALATASARAY: OKAN, LİNNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, OĞULCAN, FEGHOULI, E.AKBABA, E.KILINÇ, DIAGNE

4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan, Belhanda, Marcao ve Luyindama; bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahadaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Serdar Aziz'e sürpriz transfer teklifi SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | SERDAR AZİZ'E SÜRPRİZ TRANSFER TEKLİFİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA