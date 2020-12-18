Karagümrük-Galatasaray (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak maç 19.00’da başlayacak. 6 haftadır yenilmeyen sarı-kırmızılı takım çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... İşte zorlu karşılaşmada takımların sahaya çıkması beklenen 11'leri...
Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bugün saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Alanya karşısında yaşayan sarı kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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CİMBOM'DA 5 EKSİK
Ligde geçen haftayı bay geçen sarıkırmızılılar, lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.
FATİH TERİM'İN KOZU DIAGNE
Radamel Falcao'nun yokluğunda Mbaye Diagne sahneye çıktı. Senegalli futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Bu sezon Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunan Mbaye Diagne bugün de Terim'in gol silahı olacak.
KARAGÜMRÜK - GALATASARAY 11'LER
KARAGÜMRÜK (MUHTEMEL): VIVIANO, LICHAJ, ROCO, FATIH, BALKOVEC, BIGLIA, NDAO, AATIF, ZEKI, JIMMY,SOBIECH
GALATASARAY: OKAN, LİNNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, OĞULCAN, FEGHOULI, E.AKBABA, E.KILINÇ, DIAGNE
4 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan, Belhanda, Marcao ve Luyindama; bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahadaki Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.