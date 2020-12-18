Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Serdar Aziz'e sürpriz transfer teklifi

Sarı lacivertlilerin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'e Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin talip olduğu ve ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe yönetimi, orta alana transfer etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de Fenerbahçe'de buldu.

Göztepe, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin stoperi Serdar Aziz'i gündemine aldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Serdar için Göztepe yönetimi bir hamle yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan savunmacının menajeri ile de temasa geçen yönetim ilk temaslardan olumlu sonuçlar aldı.

Fenerbahçe yönetiminin de transfere onay vermesi halinde Göztepe transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. Serdar Aziz için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda Göztepe, kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.