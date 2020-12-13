Erzurumspor-Gençlerbirliği (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 12. haftasında ligin flaş ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ankara ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Erzurum'daki zorlu mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
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Süper Lig'in flaş ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12. hafta mücadelesinde başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Emrah, Novikovas, Gomes
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Halil, Furman, Berat, Soner, Ayite, Sio, Stancu