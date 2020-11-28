Çaykur Rizespor - Galatasaray (CANLI ANLATIM)
Son dakika haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'den anbean aktarılacak.
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Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne
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