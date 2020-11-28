Çaykur Rizespor - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

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