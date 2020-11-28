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Çaykur Rizespor - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

Son dakika haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'den anbean aktarılacak.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Emir, Meriah, Moroziuk, Donsah, Fabricio, Abdullah, Samudio, Boldrin, Skoda

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne

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