CANLI | Deprem bölgesinde tarih yazıldı! Devlet yaptı 455 bin konut tamam
“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerle 11 ili etkileyen yıkımın ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliğinde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 455 bin konutun yapımı tamamlandı. Bugün Hatay’da düzenlenecek törende Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerine son anahtarları teslim edecek.
6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan 11 il, devletin 100 milyar doları aşan dev yatırımları ve 200 bin kişilik personel ordusunun gece-gündüz devam eden yoğun mesaiyle yeniden ayağa kalktı. 15 Kasım'da 350 bininci konutu bitiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 42 gün içinde 105 bini aşkın yuvayı daha deprem bölgesine kazandırdı. 3 yıl dolmadan inşa edilen toplam konut sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.
Son anahtarlar, düzenlenecek törende Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek.
ÜST DÜZEY KATILIM
Tarihi törende Hatay’a ek olarak canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da anahtar teslimi, Ankara AFAD Başkanlığında da yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılması bekleniyor.
ÜÇ İLDEN CANLI BAĞLANTI, ANKARA'DA KURA HEYECANI
Tören kapsamında teknolojik imkanlar seferber edilerek geniş kapsamlı bir ağ kurulacak. Hatay’daki ana merkezin yanı sıra Malatya ve Adıyaman’a yapılacak canlı bağlantılarla eş zamanlı anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Ankara’da ise AFAD Genel Merkezi’nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenecek.
2 MİLYON VATANDAŞA YENİ YUVA
“Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” sloganıyla bugün gerçekleştirilecek olan son anahtar teslim töreni ile 400 bini aşkın depremzede daha yeni yuvalarına kavuşacak. Böylelikle, 3 yıllık süre zarfında depreme dayanıklı ve modern konutuna yerleşen vatandaş sayısı yaklaşık 2 milyon olacak.
157 YATIRIM DAHA AÇILIYOR
ÜLKE BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞAAT SAHASI
6 Şubat depremleri, 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi. 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından asrın inşa seferberliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde başlatıldı. 11 ilde, 174 ayrı noktada, 3 bin 481 şantiye kuruldu. 200 bin personel gece-gündüz ter döktü. Neredeyse Litvanya nüfusuna eşdeğer kişiye, Bulgaristan yüzölçümü kadar alanda yeni konutlar yapıldı.
"YAPACAĞIZ DERSEK YAPARIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.
455 BİN 357 KONUT TAMAM
Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde, 27 Aralık'ta, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenecek.
Başkan Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.
Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.
Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da bulunuyor.
Deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak
15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura töreninin ardından geçen 42 günde, 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği, 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak.
27 Aralık'taki törende, Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.
Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.
HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLDİ?
Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.
İllere göre dağılım ise şöyle olacak:
"Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis'te 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."
Asrın inşa seferberliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğüyle 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede başlatılmıştı.
Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı işbirliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi, Adıyaman'daki Ulu Cami ve Malatya'daki Söğütlü Camisi gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.
Deprem bölgesinde 11 bin kilometre yani Türkiye'nin çevresinin uzunluğu kadar bir altyapı çalışması yürütülüyor. Şehirlerin zarar gören atık su, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenileniyor.
İLERİ MÜHENDİSLİK ESERİ: İNDERE
Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda kurduğu Türkiye’nin en büyük 2. şantiyesinde 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa etti. Kentte en sağlam zeminlerden biri olarak tespit edilen ve bölgede Karadağ olarak bilinen lokasyonda yürütülen çalışmalar, ‘ileri mühendislik eseri’ niteliğindeydi. Zemin etüdü yapılan bölgede 6 milyon 200 bin metreküp hafriyat taşındı. 46.5 km yeni yol, 51 bin 100 m yağmur suyu hattı, 57 bin 700 m içme suyu hattı, 51 bin 500 metre atık su hattı, 28 bin 500 metreküp su deposu, 120 bin kişilik arıtma tesisi çalışmaları eş zamanlı yürütüldü. Ev ve iş yerlerinin tamamlandığı bölgede 18 okul, 8 ibadethane, 9 sağlık tesisi, 14 sosyal-kültürel alan, 9 kamu hizmet binası inşası da hızla ilerliyor. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere’de 10 bin mühendis, mimar ve işçi alın teri döktü.
YENİ HATAY DİKMECE’DE KURULDU
TOKİ, Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurdu. Çalışmalar, 6 bin 100 kişilik ekiple 7/24 esasıyla sürdü. Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde 14 bin 489 bağımsız bölüm inşa edildi.
KAHRAMANMARAŞ’IN MODERN UYDU KENTİ: ALTINOVA
TOKİ, deprem bölgesinin 4’üncü büyük şantiyesini ise Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi’nde kurdu. 1 milyon 850 bin metrekarelik alanda 13 etapta 10 bin 656 konut inşa edildi. 186 teknik personel ve 5 bin 245 işçi ile çalışmalar 7/24 esasıyla sürdürüldü. Artık bir uydu kente dönen Altınova’da konutlarla birlikte 42 binden fazla vatandaşa yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.
4 İLDE ŞEHİR MERKEZLERİ YENİDEN İHYA EDİLDİ
Bakanlık koordinesinde TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile tarihi çarşıları, şehir merkezleri, yıkılan 4 ilin meydanları da yeniden inşa ve ihya edildi. Depremde yıkılan Hatay’daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman’daki Ulu Camii ve Malatya’ya Söğütlü Camii gibi şehrin simge camileri de bu meydan projeleri ile yeniden ayağa kalktı.
UZUN ÇARŞI ARTIK ALTIN GİBİ IŞILDIYOR
Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı’da meydan ve Kunduracılar Çarşısı ile birlikte 160’ı konut, 1376’sı ticarethaneden oluşan toplam 1.536 bağımsız birim inşa edildi. Tarihi Uzun Çarşı’nın inşasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanıldı. Antakya’nın kadim hafızası olan Uzun Çarşı, enkazın yükünün altından kalkıp yeniden altın gibi ışıldamaya başladı.
AKDENİZ’İN YENİ SİMGESİ: İSKENDERUN SAHİLİ
Depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili’nde de Bakan Kurum’un talimatıyla Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütüldü. İlk etabı tamamlanan proje kapsamında yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. İlk etap, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların katılımıyla hizmete sunuldu.
