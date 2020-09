Shane Larkin: NBA’den teklifler oldu ama olumlu neticelenmedi

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Shane Larkin, online olarak düzenlenen basın toplantısında sorularını yanıtladı. Başarılarının sırrının aile olmak olduğunu söyleyen Larkin, "Herkes birbirini önemsiyor. Kıskançlık, ego yok. Arkadaşlarınızla böyle bir ortamda olduğu zaman sahada kendinizi ifade edebilmiş oluyorsunuz. Oynanan basketboldan da keyif alıyorsunuz. Bizim takımımızda kimin sayı attığının bir anlamı yok. Biz takım başarısını hedefleyerek oynuyoruz" diye konuştu.



"SHANE LARKİN'İN EN İYİ HALİNİ DAHA GÖRMEDENİZ"

Sakatlığının son durumunu hakkında da konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "Son iki senedir bazı ağrılarım vardı. Pandemi dönemini tedavi ve rehabilitasyon süreci ile geçirdim. Tam formda olmak için geçirdim. Son yıllarda ağrıları çekerek oynadım. Kulübüme bu noktada minnettarım. Sıfır ağrı ile sahaya çıkma fırsatı verdiler. Bu dönemi rehabilitasyon süreci ile geçirdim. Sağlıklı olacağım için, bugüne kadar ortaya koyduğum performansın ötesinde performans sergileyeceğimi söyleyebilirim. Shane Larkin'in en iyi halini daha görmedeniz" şeklinde konuştu.



"GEÇTİĞİMİZ SEZON YAŞADIKLARIMIZDAN SONRA BİRAZ KIZGINIM, BİRAZ HAYAL KIRIKLIĞIM VAR"

'Bu sezona hangi oyuncu başarıya daha aç dönecek' anketinde ikinci sırada yer almasının sorulması üzerine Larkin, her zaman başarıya aç bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Her zaman daha fazlasını hedefleyen bir oyuncu oldum. Clyburn ve Dunston geçtiğimiz sezon sakatlıklar yaşadılar. Onlar da benim kadar açlar. Geçtiğimiz sezon yaşadıklarımızdan sonra biraz kızgınım, biraz hayal kırıklığım var. Kendimi adamış bir şekildeyim. Ne yapmam gerekiyorsa hazırım. Bir yandan Final-Four'a yeniden dönmek ve şampiyonluğu elde etmek için gerçekte çok ama çok açım. O ankette ikinci çıktığımı söylediniz. Benim için çok önemli değil. Bu tür anketleri açıkçası çok fazla kale aldığımı söyleyemeyeceğim" diye cevap verdi.



"NBA'DEN TEKLİFLER OLDU AMA OLUMLU NETİCELENMEDİ"

Bu yaz NBA'den transfer teklifleri aldığını doğrulayan Shane Larkin, "NBA'in NBA olduğunu benim NBA'de oynamak gibi bir hedefim olduğunu da söylemeden geçmeyeceğim. Yaz döneminde bazı teklifler geldi ama olumlu neticelenmedi. Ben de Anadolu Efes'te devam ediyorum. Şu an tamamen burada elde edeceğimiz başarılara, yine kazanabileceğimiz olası bir Euroleague şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. Kendimi tamamen bu adadım. Bir taraftan da 27 yaşındayım. Hala önümde uzun süre basketbol oynayacak dönem var. NBA'de oynama durumum olabilecektir. Şu andaki hedefim hem kulübümü hem ülkeyi hem de taraftarları mutlu edebilmek ve gururlandıracak başarıları kazanmaktır" açıklamasında bulundu.



"AİLE BİRLİKTELİĞİNİ YİNE YAŞATIRSAK EN ÖNEMLİ FAVORİLERDEN BİRİ OLURUZ"

Korona virüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan geçen sezon ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Larkin, "Gerçekten zorlu bir durum yaşandı. Virüs çok kişiyi etkilendi. Kolay bir karar olmadığını söylemek istiyorum. Hem Basketbol Süper Lig hem de Euroleague açısından. Biz sezonun bir şekilde bitmesini çok istiyorduk. Basketbol Süper Lig ve Eurolaegue'de favoriydik. Şampiyonluk şansımız çok yüksekti. Çok büyük bir tatsızlık oldu. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir taraftan bu durumla barışmak durumundaydık. Söz konusu olan hayatlardı. Sezon bir şekilde devam etseydi ve bir oyuncunun, aile bireylerinden birinin başına bir şey gelseydi çok daha üzücü bir durum olurdu. Bence bu noktada doğru kararların alındığını düşünüyorum. Takımla ilgili olarak ise, aynı takımız, aynı oyuncular, aynı koçlar var. Herhangi bir sağlık, sakatlık sorunumuz yok. Geçen sezonki başarımızı, performansımızı neden yakalamayalım. Euroleague'de çok önemli takımlar var. Bizim kadar uzun süredir bir arada oynayan, aile birlikteliğini yaşayan Real Madrid hariç başka bir takım yok. Eğer hep birlikte olursak, o aile birlikteliğini yine yaşatırsak, o kimyayı sürdürürsek, en önemli favorilerden biri olduğumuzu söylemek isterim" değerlendirmesinde bulundu.



Shane Larkin ayrıca parkelere dönmek için kesin bir tarih veremeyeceğini belirtti.



"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Türk vatandaşlığına geçmesine rağmen milli maçların oynanmamasından dolayı A Milli Basketbol Takımı formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Milli takım formasını üzerime geçirip, bu ülke için milli takımdaki arkadaşlarımla birlikte başarılı olmak için elimden geleni yapabilmek adına büyük bir heyecan duyuyorum" dedi.