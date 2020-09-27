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Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. Hafta

'in 3. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Saat 16'da başlayan mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanıyor. Abdulkadir Bitigen yönettiği ve yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynan karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. Hafta

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyot. İki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

HER İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

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