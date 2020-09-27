Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. Hafta

Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyot. İki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

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HER İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

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Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.