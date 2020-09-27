Konyaspor Beşiktaş maçı CANLI anlatım | Süper Lig 3. Hafta
Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Saat 16'da başlayan mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanıyor. Abdulkadir Bitigen yönettiği ve yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynan karşılaşmayı taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
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Konyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyot. İki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.
Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
HER İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen İttifak Holding Konyaspor ise Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.