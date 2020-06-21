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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması

Başkanı Ali Sürmen, - Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Sörloth ile Emre'nin arasında geçen gerilimle alakalı konuşan Sürmen, ''Bir yerde olay varsa orada Emre Belözoğlu vardır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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FLAŞ EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI!

'nda konuşan Ali Sürmen, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçeli hakkında sert sözler kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nu Trabzonspor maçında yaptığı hareketlerden dolayı eleştiren Sürmen, "Emre Belözoğlu varsa bir yerde mutlaka orada bir problem vardır. 'ye dahi yakışmayan bu futbolcu, Serdar Aziz ile tekmeletemediği, ayağını kıramadığı Sörloth'u kendisi attırmaya uğraştı ama Sörloth Türkiye'ye sembol olacak 'sus' işaretiyle onu attırdı. 4. hakem kim, yine Öğretmenoğlu. Bunlar tesadüf mü? Bu nasıl oluyor? Hep bize mi rastlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

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