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Ahmet Ağaoğlu'nun Babalar Günü kutlandı

Babala Günü nedeniyle bordo mavililerin teknik heyeti ve futbolcuları, Başkan Ahmet Ağaoğlut için özel bir mesaj hazırladı. 'da hazırlanan sürprizle Başkan 'nun kutlandı

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Giriş Tarihi: 21.06.2020
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AĞAOĞLU'NUN BABALAR GÜNÜ KUTLANDI

'da teknik heyet ve futbolcular, kulüp başkanı 'nun 'nü kutladı.

Bordo- mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başkan Ahmet Ağaoğlu'na Babalar Günü sürprizi yapıldı.

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, teknik heyet ve futbolcular, "Babalar Gününüz Kutlu Olsun Başkanım" yazılı pankar açarak Ağaoğlu'na jestte bulundu.

Sürpriz kutlamadan dolayı duygulanan ve herkese teşekkür eden Ağaoğlu'na, kaptan Jose Sosa tarafından sırtında "En Baba Başkan" yazılı 10 numaralı Trabzonspor forması da hediye edildi.

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