Trabzonspor maçında Volkan Demirel'den Deniz Türüç'e tepki! | Video

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Sarı lacivertli takımın ilk golünü atan Deniz Türüç oyundan çıkartılmasına tepki gösterince Volkan Demirel, futbolcuyu 'Otur yerine' sözleriyle uyardı.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Volkan Demirel ile Deniz Türüç arasındaki diyalog maça damgasını vurdu.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN TEPKİ!

Öte yandan aynı dakika içinde Deniz Türüç'ün yerine de Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Değişiklik kararının ardından Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç, oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

VOLKAN DEMİREL: OTUR YERİNE

Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise futbolcuya 'Otur yerine' diyerek bağırdı. Deniz Türüç, bu kararın ardından soyunma odasına gitti.