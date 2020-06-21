Son dakika: Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısına hangi kadro ile çıkacak?

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısına hangi kadro ile çıkacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.



TRABZONSPOR ZİRVEYİ GERİ İSTİYOR

Karadeniz ekibi, yarın galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.



TRABZONSPOR, ALANYASPOR KARŞISINA NASIL ÇIKACAK?

Trabzonspor'un, Aytemiz Alanyaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.