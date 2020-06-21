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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısına hangi kadro ile çıkacak?

Son dakika: Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısına hangi kadro ile çıkacak?

Son dakika haberi... , 'in 28. haftasında yarın 'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma 'nda saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek. Peki, , ? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020
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TRABZONSPOR, ALANYASPOR KARŞISINA NASIL ÇIKACAK?

, 'in 28. haftasında yarın 'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma 'nda saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek. Peki, , ? İşte detaylar...

TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından 'yi deplasmanda 3-1 yenen, 'nda da 'da karşısında aynı skorla turu geçerek finale yükselen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR ZİRVEYİ GERİ İSTİYOR

ekibi, yarın galip gelerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen 'den tekrar liderlik koltuğunu devralmanın mücadelesini verecek.

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Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa, karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

TRABZONSPOR, ALANYASPOR KARŞISINA NASIL ÇIKACAK?

Trabzonspor'un, Aytemiz Alanyaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

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