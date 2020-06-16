Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 3 MAÇ ÖZETİ İZLE
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor deplasmanda da rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Bordo-mavili takım, sahasında 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da kazanarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 27 maç sonra mağlup etti.
Karşılaşmanın hemen başında 6. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçen Trabzonspor karşısında Fenerbahçe 42. dakikada Deniz Türüç ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda gol için ileri çıkan ve savunma hattını orta sahaya kadar çıkaran Fenerbahçe karşısında 83. dakikada Sörloth ile golü bulan Karadeniz ekibi yeniden öne geçti. Trabzonspor, uzatma dakikalarında Filip Novak'ın ayağından bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup etti.
Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, kupaya da veda ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
KADIKÖY'DE YAKLAŞIK 23 YIL SONRA GALİBİYET
Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yaklaşık 23 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.
Bordo-mavili ekip, deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçında Fenerbahçe'ye aynı skorla üstünlük kurmuştu.
Karadeniz temsilcisi, ayrıca Kadıköy'de 27 maç sonra Fenerbahçe karşısında galip geldi.
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