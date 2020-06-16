Trabzonspor 23 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi

Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya geldi. İlk maçta evinde rakibini 3-1 yenen bordo mavililer, deplasmanda Sörloth'un 2 ve Novak'ın golleriyle kazanarak Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

23 YILLIK HASRET BİTTİ

Trabzonspor en son 23 Ağustos 1997'de Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi Hami Mandıralı, Orhan Çıkrkçı ve Ünal Karaman'ın golleriyle 3-1 yenmişti. Sarı lacivertlilerin tek golü ise Erol Bulut'tan gelmişti.

23 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemeyen Karadeniz Fırtınası, yine aynı skorla kazanarak hasreti sonlandırdı.