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Trabzonspor 23 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi

, Kadıköy'de en son 1997'de yendiği Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 3-1 yendi. Bordo mavililer kendilerini Türkiye Kupası'nda finale çıkaran galibiyetle, 23 yıllık hasreti de sonlandırmış oldu.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020
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KADIKÖY'DE 23 YIL SONRA GELEN ZAFER

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya geldi. İlk maçta evinde rakibini 3-1 yenen bordo mavililer, deplasmanda Sörloth'un 2 ve Novak'ın golleriyle kazanarak Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

23 YILLIK HASRET BİTTİ

Trabzonspor en son 23 Ağustos 1997'de Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi Hami Mandıralı, Orhan Çıkrkçı ve Ünal Karaman'ın golleriyle 3-1 yenmişti. Sarı lacivertlilerin tek golü ise Erol Bulut'tan gelmişti.

23 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemeyen Karadeniz Fırtınası, yine aynı skorla kazanarak hasreti sonlandırdı.

Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-1 yendi! Türkiye Kupası’nda ilk finalist Trabzonspor oldu SON DAKİKA: TRABZONSPOR FENERBAHÇE'Yİ 3-1 YENDİ! TÜRKİYE KUPASI’NDA İLK FİNALİST TRABZONSPOR OLDU

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