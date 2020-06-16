Trabzonspor 23 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi
Trabzonspor, Kadıköy'de en son 1997'de yendiği Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 3-1 yendi. Bordo mavililer kendilerini Türkiye Kupası'nda finale çıkaran galibiyetle, 23 yıllık hasreti de sonlandırmış oldu.
Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya geldi. İlk maçta evinde rakibini 3-1 yenen bordo mavililer, deplasmanda Sörloth'un 2 ve Novak'ın golleriyle kazanarak Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
23 YILLIK HASRET BİTTİ
Trabzonspor en son 23 Ağustos 1997'de Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi Hami Mandıralı, Orhan Çıkrkçı ve Ünal Karaman'ın golleriyle 3-1 yenmişti. Sarı lacivertlilerin tek golü ise Erol Bulut'tan gelmişti.
23 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemeyen Karadeniz Fırtınası, yine aynı skorla kazanarak hasreti sonlandırdı.
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