Galatasaray son dakika golüyle yıkıldı

2 OYUNCUSUNU DAHA KAYBETTİ

Çaykur Rizespor maçında 4 oyuncusunu (Muslera, Andone, Adem Büyük ve Donk) kaybeden Galatasaray, Gaziantepspor maçında da 2 oyuncusu cezalı duruma düştü.

Adem Büyük ve Donk'un Rizespor maçında cezalı duruma düşmesinin ardından Ahmet Çalık 55. dakika kırmızı kart gördü. Mariano da 45+3. dakikada gördüğü sarı kart sonrasında Başakşehir maçında cezalı duruma düşen bir diğer oyuncu oldu.

GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ, GALATASARAY GERİDEN GELDİ

Maça hızlı başlayan konuk ekip Gaziantep FK, 17. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan Gürey Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerine boş kalan Djilobodji , düzgün bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.

Pes etmeyen Galatasaray, yıldızlarıyla geri döndü.

Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao, 36. dakika skoru eşitledi.

Galatasaray'da goller peş peşe geldi. Falcao'nun golünün 4 dakika sonrasında ceza sahası içinde rakiplerinde kurtulan Belhanda, golüyle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

ASLAN 10 KİŞİ GOL ATMAYA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Galatasaray, 55. dakika Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İlk golün asistini yapan Feghouli, 66. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Feghouli, soldan atağa çıkan Saracchi'nin ortasıyla penaltı noktası üzerinde buluştu. Feghouli, topa yaptığı gelişine vuruşla skoru 3-1'e getirdi.

Gaziantep FK yorulan rakibi karşısında kontra ataklarla şans bulmaya başladı. Twumasi maçın 78. dakikasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve skor 3-2 oldu.

GALATASARAY SON DAKİKADA YIKILDI

Galatasaray, 90+15. dakikada penaltıdan yediği golle 1 puana razı oldu. Mücadelenin son dakikasında penaltı kazanan Gaziantep FK, attığı golle 1 puanı kaptı.

GÜNCEL PUAN DURUMU