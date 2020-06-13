Başakşehir - Alanyaspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 27.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir kendi sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyle ilgili tüm detayları ve canlı anlatımı ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışının güçlü ekiplerinden Başakşehir, ligin dikkat çeken takımlarından Alanyaspor'u ağırlıyor. Başakşehir, 27. hafta öncesi 53. puanla ikinci sırada yer alırken Alanyaspor haftaya 43 puanla altıncı basamakta başladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Caiçara, Sktrel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Crivelli, Demba Ba.
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.
Başakşehir-Alanyaspor maçı 18:30'da başladı ve karşılaşmayı beIN Sports 2 naklen yayınlanıyor..
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin yeni hocası Tahir Karapınar ilk maçında taraftarı isyan ettirdi
- G.Saray'dan flaş açıklama: Mustafa Cengiz...
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
- İngiliz kanalı Süper Lig'in yayın haklarını satın aldı
- Fenerbahçe, Kayserispor'u son dakikalarda mağlup etti
- Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var?
- Fırtına İzmir'den 3 puan çıkardı
- Trabzonspor maçında Guilherme'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?
- Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu çılgına döndü!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları