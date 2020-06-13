13 Haziran 2020, Cumartesi
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Başakşehir - Alanyaspor CANLI ANLATIM

'in 27.haftasında şampiyonluk mücadelesi veren kendi sahasında 'u konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyle ilgili tüm detayları ve canlı anlatımı ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 13.06.2020
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BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR CANLI ANLATIM

'in 27. haftasında zirve yarışının güçlü ekiplerinden , ligin dikkat çeken takımlarından 'u ağırlıyor. Başakşehir, 27. hafta öncesi 53. puanla ikinci sırada yer alırken Alanyaspor haftaya 43 puanla altıncı basamakta başladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Caiçara, Sktrel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Crivelli, .

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.

Başakşehir-Alanyaspor maçı 18:30'da başladı ve karşılaşmayı beIN Sports 2 naklen yayınlanıyor.

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