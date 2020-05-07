Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Bakın listede kimler var

Yeni sezona yepyeni bir hoca ve kadro planıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer listesindeki dört isim belli oldu.

DÖRT TRANSFERLE GELİYOR

Ekonomik problemler nedeniyle düşük maliyetle yüksek performans alabileceği isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın tavsiyesi üzerine üç Hırvat ve bir Boşnak olmak üzere 4 ismi yakın takibe aldığı öğrenildi.