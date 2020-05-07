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Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Bakın listede kimler var

'de teknik direktör krizi son buluyor. Ünlü hoca ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, sözleşmeyi her an açıklayabilir. Sarı lacivertli takıma gelirken yönetime listesini de veren Nenad Bjelica, 4 oyuncu istedi. İşte Nenad Bjelica'nın istediği o isimler.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI!

Yeni sezona yepyeni bir hoca ve kadro planıyla girmeyi hedefleyen 'de listesindeki dört isim belli oldu.

DÖRT TRANSFERLE GELİYOR
Ekonomik problemler nedeniyle düşük maliyetle yüksek performans alabileceği isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör 'nın tavsiyesi üzerine üç Hırvat ve bir Boşnak olmak üzere 4 ismi yakın takibe aldığı öğrenildi.

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