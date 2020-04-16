Trabzonspor'un gözdesi Guelor Kanga'dan flaş itiraf: Neden olmasın
Trabzonspor'un transfer gözdesi olan orta saha oyuncusu Guelor Kanga'dan flaş bir itiraf geldi. Çek basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız futbolcu “Daha önce Trabzonspor’la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın” dedi.
Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanıdı. Fırtına, Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. O Kanga'ın, hala gündemde. Temaslar devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kez bonservis bedeli ödemeden işi bitirebilir. Çünkü 29 yaşındaki Gabonlu yıldızın mukavelesi yazın sona eriyor. Kiralık mukavelesi bitecek Ndiaye'nin yerine düşünülen ofansif oyuncu, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"TEKRAR MASAYA OTURABİLİRİZ"
Trabzonspor'a yeşil ışık yakan Kanga, "Herkes gibi ben de evdeyim. Bu zor sürecin bitmesini bekliyoruz. Koronavirüs sonrası hayat normale dönünce, gerçek anlamda futbola odaklanabileceğiz. Açıkçası transfere de ancak o zaman bakabiliriz. Ancak daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın" dedi.
"BAKALIM ZAMAN BİZE NELER GÖSTERECEK"
Fanatik'in haberine göre; Taraftara da ayrı parantez açan başarılı futbolcu, "Sezon başında UEFA Avrupa Ligi maçımız vardı. Güzel bir statları vardı. Taraftarları da çok iyiydi. Ateşli bir ortam vardı. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Ancak önemli olan, önce şu sıkıntılı günlerin geçmesi" ifadelerini kullandı.
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