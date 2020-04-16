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Trabzonspor'un gözdesi Guelor Kanga'dan flaş itiraf: Neden olmasın

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Giriş Tarihi: 16.04.2020
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TRABZONSPOR'UN GÖZDESİ KANGA'DAN FLAŞ İTİRAF: NEDEN OLMASIN

'un gözdesi olan orta saha oyuncusu Guelor Kanga'dan flaş bir itiraf geldi. Çek basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız futbolcu “Daha önce Trabzonspor’la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın” dedi.

Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan eleme maçlarında tanıdı. Fırtına, 'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşmemişti. O Kanga'ın, hala gündemde. Temaslar devam ediyor. ekibi, bu kez bonservis bedeli ödemeden işi bitirebilir. Çünkü 29 yaşındaki Gabonlu yıldızın mukavelesi yazın sona eriyor. Kiralık mukavelesi bitecek Ndiaye'nin yerine düşünülen ofansif oyuncu, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR MASAYA OTURABİLİRİZ"
'a yeşil ışık yakan Kanga, "Herkes gibi ben de evdeyim. Bu zor sürecin bitmesini bekliyoruz. Koronavirüs sonrası hayat normale dönünce, gerçek anlamda futbola odaklanabileceğiz. Açıkçası transfere de ancak o zaman bakabiliriz. Ancak daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın" dedi.

"BAKALIM ZAMAN BİZE NELER GÖSTERECEK"
Fanatik'in haberine göre; Taraftara da ayrı parantez açan başarılı futbolcu, "Sezon başında Avrupa Ligi maçımız vardı. Güzel bir statları vardı. Taraftarları da çok iyiydi. Ateşli bir ortam vardı. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Ancak önemli olan, önce şu sıkıntılı günlerin geçmesi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da ilk hedef Guelor Kanga TRABZONSPOR'DA İLK HEDEF GUELOR KANGA
Trabzonspor'da Guelor Kanga sesleri yükseliyor TRABZONSPOR'DA GUELOR KANGA SESLERİ YÜKSELİYOR
Guelor Kanga Trabzonspor'a bir adım daha yaklaştı! GUELOR KANGA TRABZONSPOR'A BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI!
Trabzonspor'da hedef Guelor Kanga TRABZONSPOR'DA HEDEF GUELOR KANGA

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