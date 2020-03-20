Trabzonspor'da hedef Guelor Kanga
Trabzonspor'da Obi Mikel ile yolların ayrılmasından sonra, gözler yeniden Guelor Kanga'ya döndü. Bordo mavili yönetim, Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçti.
Trabzonspor-Kanga aşkı yeniden alevlendi... Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan mücadelede Guelor Kanga ortaya koyduğu oyunla herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı.
YÖNETİM DE DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇTİ ANCAK...
O tarihten itibaren Bordo-Mavili scout ekibi, Gabonlu oyuncuyu yakından takip etti. Oyuncu izleme ekibinden geçer not alan 29 yaşındaki orta saha için yönetim de devre arasında harekete geçti ancak Ndiaye transferini gerçekleştirdi.
NDIAYE DE GİDECEK
Mikel ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli oyuncunun ismi yeniden gündeme geldi. Ağaoğlu ve kurmayları, sezon sonunda Prag ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için düğmeye bastı. Kanga ile yeniden dirsek temasını kuran Trabzonspor en kısa zamanda bu transfere nokta koymayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Ndiaye'nin sezon sonunda Sunderland'e dönecek olması nedeniyle Gabonlu oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'den yönetime net mesaj!
- Bedava golcü piyangosu! Sözleşmesi yazın bitecek
- İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi
- Galatasaray'da flaş transfer kararı!
- Liverpool Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı
- Beşiktaş Kulübünde koronavirüs önlemleri
- Beşiktaş transfer borsasını sallıyor! İşte o isimler
- Futbola corona virüs darbesi! Zarar dudak uçuklattı
- Fenerbahçe kara kara düşünüyor!
- R.Madrid'i karıştıran olay! Karantinadan kaçtı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?