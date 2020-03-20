Trabzonspor'da hedef Guelor Kanga

Trabzonspor'da Obi Mikel ile yolların ayrılmasından sonra, gözler yeniden Guelor Kanga'ya döndü. Bordo mavili yönetim, Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçti.

Trabzonspor-Kanga aşkı yeniden alevlendi... Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi Sparta Prag ile oynanan mücadelede Guelor Kanga ortaya koyduğu oyunla herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı.



YÖNETİM DE DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇTİ ANCAK...

O tarihten itibaren Bordo-Mavili scout ekibi, Gabonlu oyuncuyu yakından takip etti. Oyuncu izleme ekibinden geçer not alan 29 yaşındaki orta saha için yönetim de devre arasında harekete geçti ancak Ndiaye transferini gerçekleştirdi.

NDIAYE DE GİDECEK

Mikel ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli oyuncunun ismi yeniden gündeme geldi. Ağaoğlu ve kurmayları, sezon sonunda Prag ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için düğmeye bastı. Kanga ile yeniden dirsek temasını kuran Trabzonspor en kısa zamanda bu transfere nokta koymayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Ndiaye'nin sezon sonunda Sunderland'e dönecek olması nedeniyle Gabonlu oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.