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Trabzonspor'da hedef Guelor Kanga

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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TRABZONSPOR'DA HEDEF GUELOR KANGA

'da Obi Mikel ile yolların ayrılmasından sonra, gözler yeniden 'ya döndü. Bordo mavili yönetim, ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçti.

-Kanga aşkı yeniden alevlendi... Sezon başında Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında Çek ekibi ile oynanan mücadelede ortaya koyduğu oyunla herkesi kendine hayran bırakmış, attığı golle de performansını taçlandırmıştı.

YÖNETİM DE DEVRE ARASINDA HAREKETE GEÇTİ ANCAK...
O tarihten itibaren Bordo-Mavili scout ekibi, Gabonlu oyuncuyu yakından takip etti. Oyuncu izleme ekibinden geçer not alan 29 yaşındaki orta saha için yönetim de devre arasında harekete geçti ancak Ndiaye transferini gerçekleştirdi.

NDIAYE DE GİDECEK
Mikel ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli oyuncunun ismi yeniden gündeme geldi. Ağaoğlu ve kurmayları, sezon sonunda Prag ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu için düğmeye bastı. Kanga ile yeniden dirsek temasını kuran Trabzonspor en kısa zamanda bu transfere nokta koymayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de Ndiaye'nin sezon sonunda Sunderland'e dönecek olması nedeniyle Gabonlu oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.

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