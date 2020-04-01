Trabzonspor'da Guelor Kanga sesleri yükseliyor
Sezon başında UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda Çek ekibi Sparta Prag ile karşılaşan Trabzonspor, oynanan iki maçta da yıldızlaşan Guelor Kanga için harekete geçmişti.
Ancak transfer sezon başında gerçekleşmemişti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu oyuncu hâlâ Fırtına'nın listesinde en üst sırada yer alıyor. Taraftar çok istiyor Bordo-Mavili taraftarlar da Kanga'yı takımda görmek istiyor. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı açarken, devletimizin 'Evde kal' çağrısına uyan Trabzonsporlu futbolseverler de yıldız isme, 'Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel)' mesajları gönderdi.
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