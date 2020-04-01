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Trabzonspor'da Guelor Kanga sesleri yükseliyor

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Giriş Tarihi: 01.04.2020
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TRABZONSPOR'DA GUELOR KANGA SESLERİ YÜKSELİYOR

Sezon başında Avrupa Ligi 3. Turu'nda Çek ekibi ile karşılaşan , oynanan iki maçta da yıldızlaşan Guelor Kanga için harekete geçmişti.

Ancak transfer sezon başında gerçekleşmemişti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu oyuncu hâlâ Fırtına'nın listesinde en üst sırada yer alıyor. Taraftar çok istiyor Bordo-Mavili taraftarlar da Kanga'yı takımda görmek istiyor. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı açarken, devletimizin 'Evde kal' çağrısına uyan Trabzonsporlu futbolseverler de yıldız isme, 'Come to (Trabzonspor'a gel)' mesajları gönderdi.

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