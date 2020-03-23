Guelor Kanga Trabzonspor'a bir adım daha yaklaştı!
Trabzonspor'da Obi Mikel ile yolların ayrılmasından sonra, gözler yeniden Guelor Kanga'ya döndü. Bordo mavili yönetim, Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçti. Guelor Kanga, Gabon Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Galatasaraylı Mario Lemina ile görüştü. Olumlu referans alan ünlü oyuncu Fırtına'ya bir adım daha yaklaştı.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki futbolcu Guelor Kanga, Gabon Milli Takımı'nda birlikte forma giydiği Galatasaraylı Mario Lemina ile görüştü. Olumlu referans sonrası Fırtına'ya iyice yaklaştı
SPARTA PRAG İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Trabzonspor John Obi Mikel'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurmayı planlıyor. Bordo-mavililerin listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Sezon başında Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu devre arasında istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Obi Mikel ile yollar ayrılınca Karadeniz Fırtınası bir kez daha Kanga için harekat başlattı. Başarılı futbolcunun Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
"TRABZON TAM BİR FUTBOL ŞEHRİ! ORAYA GİDERSEN ÇOK MUTLU OLURSUN"
Koronavirüs sebebiyle Guelor Kanga ile görüşmeler görüntülü şekilde yürütülüyor. Bu arada 29 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı öğrenildi. Kanga'nın kariyerini Galatasaray'da sürdüren Gabonlu vatandaşı Mario Lemina'ya bordo-mavili kulübü sorduğu öğrenildi. Lemina'nın "Trabzon tam bir futbol şehri. Oraya gidersen çok mutlu olursun. Kariyerin için önemli bir hamle olur" ifadelerini kullandığı belirtildi. Lemina'nın referasınsıyla Kanga transferi sona geldi.
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