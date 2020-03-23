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Guelor Kanga Trabzonspor'a bir adım daha yaklaştı!

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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GUELOR KANGA TRABZONSPOR'A BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI!

Trabzonspor'da ile yolların ayrılmasından sonra, gözler yeniden 'ya döndü. Bordo mavili yönetim, ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçti. Guelor Kanga, Gabon 'nda birlikte forma giydiği ile görüştü. Olumlu referans alan ünlü oyuncu Fırtına'ya bir adım daha yaklaştı.

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki futbolcu , Gabon 'nda birlikte forma giydiği ile görüştü. Olumlu referans sonrası Fırtına'ya iyice yaklaştı

SPARTA PRAG İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Trabzonspor John 'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi kaliteli bir isimle doldurmayı planlıyor. Bordo-mavililerin listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Sezon başında Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un ile oynadığı karşılaşmada dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu devre arasında istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Obi Mikel ile yollar ayrılınca Karadeniz Fırtınası bir kez daha Kanga için harekat başlattı. Başarılı futbolcunun Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

"TRABZON TAM BİR FUTBOL ŞEHRİ! ORAYA GİDERSEN ÇOK MUTLU OLURSUN"
Koronavirüs sebebiyle Guelor Kanga ile görüşmeler görüntülü şekilde yürütülüyor. Bu arada 29 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor hakkında bilgiler topladığı öğrenildi. Kanga'nın kariyerini Galatasaray'da sürdüren Gabonlu vatandaşı Mario Lemina'ya bordo-mavili kulübü sorduğu öğrenildi. Lemina'nın "Trabzon tam bir futbol şehri. Oraya gidersen çok mutlu olursun. Kariyerin için önemli bir hamle olur" ifadelerini kullandığı belirtildi. Lemina'nın referasınsıyla Kanga transferi sona geldi.

Trabzonspor'da hedef Guelor Kanga TRABZONSPOR'DA HEDEF GUELOR KANGA

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