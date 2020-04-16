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Milli oyuncu Cengiz Ünder'in transferini duyurdular

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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MİLLİ OYUNCUNUN TRANSFERİNİ DUYURDULAR!

Roma'da oynayan milli oyuncu takımından ayrılacak mı? İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcu Ünder'in, Napoli'ye olacağı yazıldı.

Roma forması giyen milli oyuncumuz 'in ismi sık sık ekipleriyle anılırken bu kez İtalya içinden bir iddia geldi.

NAPOLİ ÜNDER'İN PEŞİNDE
Corriere dello Sport'a göre Napoli, milli yıldızımız için devrede.Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin çok beğendiği belirtilen Cengiz'in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali için Napoli'nin işini zorlaştırabilir.

CALLEJON İLE MERTENS GİDECEK
Roma'nın Hysaj'a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli'nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens'i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder'in bu açığı doldurması beklenebilir.

Napoli'nin ayrıca Roma'nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği belirtildi.

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