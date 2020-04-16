Milli oyuncu Cengiz Ünder'in transferini duyurdular
Roma'da oynayan milli oyuncu Cengiz Ünder takımından ayrılacak mı? İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcu Ünder'in, Napoli'ye transfer olacağı yazıldı.
Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in ismi sık sık Premier Lig ekipleriyle anılırken bu kez İtalya içinden bir iddia geldi.
NAPOLİ ÜNDER'İN PEŞİNDE
Corriere dello Sport'a göre Napoli, milli yıldızımız için devrede.Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin çok beğendiği belirtilen Cengiz'in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali transfer için Napoli'nin işini zorlaştırabilir.
CALLEJON İLE MERTENS GİDECEK
Roma'nın Hysaj'a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli'nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens'i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder'in bu açığı doldurması beklenebilir.
Napoli'nin ayrıca Roma'nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği belirtildi.
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