Trabzonspor'da ilk hedef Guelor Kanga
Gelecek sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da hedef, Sparta Prag'ın 29 yaşındaki oyuncusu Guelor Kanga. Yönetim yıldız oyuncuyu takıma katmak için girişimlere başladı.
Gabonlu yıldız devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de Bordo- Mavililer, Badou Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Kanga hala listede bulunuyor. Üstelik yazın sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında Trabzonspor ile S.Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.
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