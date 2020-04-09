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Trabzonspor'da ilk hedef Guelor Kanga

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Giriş Tarihi: 09.04.2020
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TRABZONSPOR'DA İLK HEDEF GUELOR KANGA

Gelecek sezon için transfer hazırlıklarına başlayan 'da hedef, 'ın 29 yaşındaki oyuncusu . Yönetim yıldız oyuncuyu takıma katmak için girişimlere başladı.

Gabonlu yıldız devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de Bordo- Mavililer, Badou Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Kanga hala listede bulunuyor. Üstelik yazın sözleşmesi de bitiyor. Sezon başında ile S.Prag'ın oynadığı iki Avrupa Ligi eleme maçında da şov yapan Kanga, 1 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Yönetim, sadece Mensah için değil, Kanga konusundan da temaslarını sıklaştırıyor.

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