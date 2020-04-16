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Fenerbahçe'ye sürpriz hoca: Marco Giampaolo

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Giriş Tarihi: 16.04.2020
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FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ HOCA ADAYI!

'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Listesinde birbirinden önemli isimler bulunduran sarı lacivertli yönetime, sürpriz bir hoca adayı önerildi. Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo da, Fenerbahçe'nin gündemine girdi.

Teknik direktör arayan 'de Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü son hoca, Milan'daki kariyeri çok kısa süren Marco Giampaolo oldu.

52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı 'un ilgisini çekiyor. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.Sarı Lacivertliler, corona virüs karantinası bitimine kadar yeni hoca adayları arasında bir seçim yapması bekleniyor.

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte listedeki o isimler FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? İŞTE LİSTEDEKİ O İSİMLER

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