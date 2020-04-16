Fenerbahçe'ye sürpriz hoca: Marco Giampaolo
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Listesinde birbirinden önemli isimler bulunduran sarı lacivertli yönetime, sürpriz bir hoca adayı önerildi. Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo da, Fenerbahçe'nin gündemine girdi.
Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü son hoca, Milan'daki kariyeri çok kısa süren Marco Giampaolo oldu.
52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilgisini çekiyor. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.Sarı Lacivertliler, corona virüs karantinası bitimine kadar yeni hoca adayları arasında bir seçim yapması bekleniyor.
Kaynak: Sabah
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