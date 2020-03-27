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Son dakika | Kayserispor'a corona virüs şoku! İlk vaka görüldü

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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SÜPER LİG KULÜBÜNE CORONA VİRÜS ŞOKU!

Son dakika haberi...'a koronavirüs şoku. idari bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, idari bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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