Son dakika | Kayserispor'a corona virüs şoku! İlk vaka görüldü

Son dakika haberi...Kayserispor'a koronavirüs şoku. Kulüp idari bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kayserispor, idari bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."