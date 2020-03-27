Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüs salgını, spor dünyasındaki önemli isimlere de bulaştı. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da koronavirüs vakalarına rastlandı. Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Giriş Tarihi: 27.03.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 12:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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