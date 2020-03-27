27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüs salgını, spor dünyasındaki önemli isimlere de bulaştı. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da koronavirüs vakalarına rastlandı. Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Giriş Tarihi: 27.03.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 12:52
  • 1
  • 38
Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

İşte Süper Lig'de ve dünyada corona virüs salgınına yakalanan ünlü isimler...

  • 2
  • 38
Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Trabzonspor'da 2016-17 sezonunda forma giyen Güney Koreli futbolcu Hyun-jun Suk, Fransa'da corona virüse yakalandı.

  • 3
  • 38
Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

  • 4
  • 38
Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Fransa 2. Ligi Troyes'da forma giyen futbolcuda corona virüs tespit edildi. Güney Koreli futbolcunun bir süredir rahatsızlığı olduğu ve ardından yapılan testler neticesinde koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı belirtildi. Troyes kulübü, bu vakanın ardından tesislerdeki çalışmaları tamamen durdurdu.

  • 5
  • 38
Hangi futbolcular ve basketbolcular corona virüse yakalandı? İşte Süper Lig'de ve dünyada koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Hyun-jun Suk, Fransa'da corona virüs teşhisi koyulan ilk futbolcu oldu.