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Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son sağlık durumu nasıl? Kızı açıkladı

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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TERİM'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL? KIZI AÇIKLADI

Son dakika haberi...Corona virüse yakalanan 'in son sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı 'den bir açıklama geldi. Buse Terim, babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

'da corona virüsüne yakalanan teknik direktör 'in son durumuna ilişkin kızı 'den bir açıklama geldi. Buse Terim, babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Buse Terim'in yapılan açıklama şöyle:

Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler.

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