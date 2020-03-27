Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son sağlık durumu nasıl? Kızı açıkladı
Son dakika haberi...Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den bir açıklama geldi. Buse Terim, babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Galatasaray'da corona virüsüne yakalanan teknik direktör Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den bir açıklama geldi. Buse Terim, babasının durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Buse Terim'in yapılan açıklama şöyle:
Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler.
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