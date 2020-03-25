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Son dakika | Fenerbahçe'de corona virüs şoku!

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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FENERBAHÇE'DE CORONA VİRÜS ŞOKU!

dakika haberi...'de bir oyuncunun ve bir sağlık çalışanının corona virüs testi pozitif çıktı

Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

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