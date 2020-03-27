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Son dakika | Galatasaray'a bir corona virüs şoku daha! Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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GALATASARAY'A BİR KORONAVİRÜS ŞOKU DAHA!

Son dakika haberi...'a bir corona virüs şoku daha. Galatasaray Başkan Yardımcısı , koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum."

'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu iki isimden sonra test yaptıran başkan yardımcısı 'ın da corona virüsü testi pozitif çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz."

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