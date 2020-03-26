Galatasaray'ın Fenerbahçe zaferi ne olacak? Futbol için en kötü senaryo masada
Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe kadar ertelenen Süper Lig'in kaderi ne olacak? Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Play-Off sistemi ve ligin mevcut haliyle tescillenmesi iddialarını yalanlamıştı. Salgına yönelik alınan tedbirlerin ne zaman son bulacağı henüz bilinmezken, Süper Lig'in 'hiç oynanmamış' kabul edilmesi de öne çıkan iddialar arasında. Peki böyle bir durum gerçekleşirse tablo nasıl şekillenecek? Yanıtı haberimizde...
Eğer ligin oynanması mümkün olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu hiç oynanmamış gibi kabul edeceği iddiaları en güçlü seçenek olarak konuşuluyor. Hem FIFA hem de UEFA talimatlarında yer alan, "Mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamayan müsabakalar" hükmü bu konuda TFF'ye açılması muhtemel davalara karşı en büyük paratoner olacak. Tahkim ve CAS'ta açılması muhtemel davaların bu maddeye dayanılarak savunulabileceği belirtiliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Tamamlanamazsa bu lig yok sayılmalı" tezi de buna dayanıyor.
GALATASARAY'IN TARİHİ GALİBİYETİ NE OLACAK?
Elbette böyle bir ihtimale zirvedeki takımlar karşı çıkıyor. Çünkü Çebi'nin önerdiği son 5 yıla göre bir değerlendirme yapılarak Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderilirse şu anda ilk ikide bulunan Trabzonspor ve Başakşehir devre dışı kalıyor. Hukukçular da böyle bir olasılık karşısında farklı görüşler ileri sürüyor. Hukukçuların bir bölümü 'Oynanan maçlar yok sayılır' derken, diğer bölümü 'Ligler yok sayılır ancak oynanan maçlar kayıtlara geçer' düşüncesinde. Maçların yok sayılması halinde sezonun en çok konuşulan galibiyeti de resmi kayıtların dışında kalacak. Zira G.Saray, 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenmiş ve büyük bir coşku yaşamıştı.
TFF PRİMLERİ-MAÇ BAŞI ÜCRETLER
Akşam'ın haberine göre; Sezon yok sayılırsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun dağıttığı performans primleri ve yayın gelirleri konusunda da kaos çıkması muhtemel. Ayrıca takımların futbolculara ödediği prim ve maç başı ücretler var. Gol krallığı yarışında da Sörloth'un kaydettiği 19 gol ve krallık yarışı rafa kalkacak.
"BÖYLE TESCİL EDİLSİN" FİKRİ
Birçok ülkede olduğu gibi İtalya'da da liglerin geleceği tartışılıyor. Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, liglerin devamının mümkün görünmediğini, şu anki puan durumuyla tescil edilmesi gerektiğini söyledi.
"DEVAM ETMEK ÇOK ZOR"
Guangzhou Evergrand'ın baş antrenörü İtalyan Fabio Cannavaro, Avrupa'da yaşanan süreç ile ilgili konuştu. Cannavaro "Avrupa'da futbola devam etmek zor olacak. İtalya ve İspanya Ligi'nin tamamlanması zor görünüyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'a Barcelona modeli! Krizden böyle çıkacaklar
- Barcelona'da koronavirüs şoku! İlk vaka görüldü
- Galatasaray'dan flaş transfer atağı! İtalyan basını yazdı
- Çizme ekibi Napoli Alexander Sörloth'un peşinde!
- Galatasaray'ın yıldızı Sofian Feghouli'ye sürpriz talip
- Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
- Yalçın açıkladı: Hiçbir oyuncumuzda problem yok
- Ryan Babel'den küstah paylaşım! Tepkiler çığ gibi büyüdü
- Kulüpleri yakından ilgilendiren karar
- Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in son durumu nasıl?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?