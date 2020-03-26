Milli yıldız Merih Demiral'dan alkışlık hareket! 2000 aileye erzak yardımında bulunacak
Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan 2000 aileye Kızılay aracılığıyla yardımda bulunacağını açıkladı. Demiral, ''Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim...'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine bir destek de milli yıldız Merih Demiral'dan geldi. Demiral, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2000 aileye destek olacağını açıkladı.
Merih Demiral şu ifadeleri kullandı;
Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan
Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim...
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