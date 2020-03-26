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Milli yıldız Merih Demiral'dan alkışlık hareket! 2000 aileye erzak yardımında bulunacak

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Giriş Tarihi: 26.03.2020
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MİLLİ YILDIZ MERİH DEMİRAL'DAN ALKIŞLIK HAREKET!

'ta forma giyen milli yıldız , Twitter hesabı üzerinden koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan 2000 aileye aracılığıyla yardımda bulunacağını açıkladı. Demiral, ''Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim...'' ifadelerini kullandı.

'nin koronavirüsle mücadelesine bir destek de milli yıldız 'dan geldi. Demiral, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2000 aileye destek olacağını açıkladı.

Merih Demiral şu ifadeleri kullandı;

Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan

'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim...

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