Marcelo Saracchi'den flaş açıklama: Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu...
Galatasaray kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın virüs testinin pozitif çıkmasından sonra, takımda kırmızı alarm vermişti. Salgın nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Saracchi, “Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Neyse ki testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum bedenime döndü” dedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi de, Corona virüse yakalanmanın ucundan döndüğünü açıkladı.
"BAŞIM YANIYORDU, BACAKLARIM AĞRIYORDU"
Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum.Neyse ki dün Corona virüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki Süper Lig sonunda durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik" diye konuştu.
"İNSANLAR FARKINA VARAMADI"
Fanatik'in haberine göre; Ülkesindeki son durumdan da bahseden Saracchi, "Uruguay'da insanların meydanlara gittiğini görüyorum. Paysandu'da henüz vaka yok ve insanlar rahatça geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı" dedi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Leipzig'den ayrılma kararını ise "Leipzig'de oynayamıyordum ve oynamayan bir oyuncu da milli takımda olamazdı. Bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya'dan hemen ayrıldım" sözleriyle açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor'dan Giannis Fetfatzidis hamlesi
- G.Saray'da gençlik hareketi başladı! Son aday Terem Moffi
- Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor!
- Terim'den koronavirüs hastalığıyla ilgili açıklama
- McGregor'dan 1 milyon avro bağış
- McGregor'dan virüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
- Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in corona virüs test sonuçları belli oldu
- Avrupa Ozan'ı konuşuyor! Bonservisi dudak uçuklattı
- Beşiktaş'ın yıldız ismi Kur'an okuduğu anları paylaştı
- Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?