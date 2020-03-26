26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Marcelo Saracchi'den flaş açıklama: Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu...

SPOR
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
SARACCHİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: BAŞIM YANIYORDU...

kulübü, teknik direktör ve Abdurrahim Albayrak'ın virüs testinin pozitif çıkmasından sonra, takımda kırmızı alarm vermişti. Salgın nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Saracchi, “Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Neyse ki testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum bedenime döndü” dedi.

'ın Uruguaylı futbolcusu Marcelo Saracchi de, Corona virüse yakalanmanın ucundan döndüğünü açıkladı.

"BAŞIM YANIYORDU, BACAKLARIM AĞRIYORDU"
Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan genç oyuncu, zor zamanlar geçirdiğini itiraf ederken, "Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı. Başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri gördükçe kendimi daha da kötü hissediyordum.Neyse ki dün Corona virüs testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki sonunda durduruldu. Aksi takdirde iki hafta içerisinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik" diye konuştu.

"İNSANLAR FARKINA VARAMADI"
Fanatik'in haberine göre; Ülkesindeki son durumdan da bahseden Saracchi, "Uruguay'da insanların meydanlara gittiğini görüyorum. Paysandu'da henüz vaka yok ve insanlar rahatça geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı" dedi. Sarı-Kırmızılı futbolcu, Leipzig'den ayrılma kararını ise "Leipzig'de oynayamıyordum ve oynamayan bir oyuncu da milli takımda olamazdı. Bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, 'dan hemen ayrıldım" sözleriyle açıkladı.

Son dakika | Corona virüs testine giren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması SON DAKİKA | CORONA VİRÜS TESTİNE GİREN GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN FLAŞ FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Galatasaray taraftarından Fatih Terim’e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle GALATASARAY TARAFTARINDAN FATİH TERİM’E MESAJ: KOY ELİNİ KALBİNE, EVLATLARIN SENİNLE
Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüs testine girdi SON DAKİKA | GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ CORONA VİRÜS TESTİNE GİRDİ
TSYD Galatasaray-Beşiktaş maçında görev yapan gazeteciler için corona virüs testi talebinde bulundu TSYD GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖREV YAPAN GAZETECİLER İÇİN CORONA VİRÜS TESTİ TALEBİNDE BULUNDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA