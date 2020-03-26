Bafetimbi Gomis Beşiktaş'a mı geliyor?
Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İlk hedefi kaleci ve forvet olan siyah beyazlı yönetim, golcü listesine Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'i de ekledi.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları uzaktan da olsa devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticiler bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da önlerine gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetimin önüne son olarak iki ünlü isim daha geldi. Bunlardan biri Galatasaray'da gol krallığına ulaşan ve ardından Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, diğeri ise 5 senelik Juventus macerasını sonlandıran ve Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic.
"BU RAKAMLARI ÖDEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Sabah'ın haberine göre; Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal kendisiyle olan sözleşmesini uzatmama kararı aldığı için eski takımına dönmek için mesaj göndermişti ancak Radamel Falcao'nun gelmesiyle bu transfer gerçekleşmemişti. Bu hafta başında ise ilginç bir gelişme oldu ve Gomis, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Atanı ve tutanı iyi bir takım kurmak isteyen Sergen Yalçın'ın, Gomis'le ilgili kararı henüz bilinmiyor. Senelik 5 milyon euro kazanan 35 yaşındaki Fransız forvetin menajerine "Bu rakamları ödememiz mümkün değil, önemli bir ölçüde indirim yapmalısınız" yanıtı verildi.
MARIO MANDZUKIC KATAR'DA MUTSUZ
Beşiktaş'a haber gönderen bir diğer isim ise Al Duhail'de forma giyen Mario Mandzukic oldu. Juventus'tan ayrıldıktan sonra menajerlerin siyahbeyazlılara önerdiği ancak yüksek ücreti nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Mandzukic'in, Katar'daki hayatından memnun olmadığı ve hem menajerleri hem de Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Vida'yla temasa geçtiği ifade edildi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimi gelen bu iki teklifi Sergen Yalçın'a ilettiği ve 47 yaşındaki hocanın yanıtını beklediği öğrenildi.
MANDZUKIC: 482 MACTA 189 GOL 86 ASİST
Hırvat oyuncu Mario Mandzukic, milli maçlar hariç 482 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 189 kez havalandıran Mario Mandzukic, 86 da asit yapmayı başardı ve 275 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. Hem forvet hem kanat oynayabilen başarılı oyuncu en çok golünü D.Zagreb (53) forması ile attı.
GOMIS: 642 MACTA 274 GOL 62 ASiST
Gomis, bugüne kadar kulüp kariyerinde toplam 642 resmi maçta forma giydi Bu periyotta 274 gol atan, 62 de asist yapan başarılı forvet 336 gole direkt olarak katkıda bulundu. Bafetimbi Gomis, G.Saray formasıyla 42 maçta 32 gol atarken, 6 da asist yaptı.
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