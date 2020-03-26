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Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

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Giriş Tarihi: 26.03.2020
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MCGREGOR'DAN VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN 1 MİLYON AVROLUK YARDIM

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

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