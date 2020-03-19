19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un corona virüs test sonucu negatif çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
JORGE JESUS'UN CORONA VİRÜS TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

ekibi Flamengo'nun teknik direktörü 'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

ekibi Flamengo'nun teknik direktörü 'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci test sonucu negatif çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, , Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı JORGE JESUS'UN KORONAVİRÜS TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

D��ĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA