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NBA yıldızı Kevin Durant koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020
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NBA YILDIZI KEVİN DURANT KORONAVİRÜSE YAKALANDI

'de forması giyen , 'e koronanavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı: "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız."

yıldızı , Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. 'e konuşan Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de hızla yayılmaya devam ederken NBA'den yeni vaka haberi geldi. Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

İSMİ GİZLİ TUTULAN 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

Nets'in açıklaması sonrası The Athletic'e konuşan yıldız oyuncu Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" ifadesini kullandı.

Daha önce forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell'ın testleri pozitif çıkmış ve artan Koronavirüs vakalarının ardından NBA askıya alınmıştı.

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