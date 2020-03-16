16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Sergen Yalçın'dan ders gibi sözler: Devletimiz çok iyi çalışıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
ABONE OL
SERGEN YALÇIN'DAN DERS GİBİ SÖZLER!

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler spor kamuoyundan büyük takdir topladı. virüs nedeniyle tedirginlik yaşayan yabancı oyuncularını "Dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman şu anda en güvenli yer. Dünyanın korona konusunda en iyi ülkesindesiniz, kendi ülkenizden daha sağlıklı bir yerdesiniz. , devletimiz çok iyi çalışıyor" sözleriyle ikna etti.

Beşiktaş , 0-0 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İKİ TARAFI DA MEMNUN DEĞİL
"İki tarafı da memnun etmeyen bir sonuç! Biz de kazanmak istiyorduk, iyi mücadele ettik. Seyir zevki veren bir maç olmadı, iki taraf da birbirini iyi çalışmış, biz de önlemlerimizi aldık, Galatasaray da önlemlerini aldı. Kötü bir maçtı, berabere bitti; böyle maçlar oynanıyor, çok fazla söyleyecek bir şey yok"

TÜRKİYE ŞU ANDA EN GÜVENLİ ÜLKE
"Bizim oyuncularımız perşembe günü bir toplantı yaptı. Yabancı futbolcular koronavirüsten dolayı çekiniyor ancak dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman şu anda en güvenli yer. Kulüp doktorumuz da oyuncularımıza bu durumu anlattı. İster istemez bu oluşan atmosferden dolayı etkileniyor. Seyircinin olmadığı bir maçta çok daha hareketli bir maç olacağını zaten beklemiyorduk. Mutlu değiliz, mutsuz değiliz ama bence hiç kimse mutlu değil"

BİRAZ ABARTIYORUZ
Koronavirüs salgınının biraz abartıldığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Oyunculara doktorlar aracılığıyla dünyanın korona konusunda en iyi ülkesindesiniz, kendi ülkenizden daha sağlıklı bir yerdesiniz' dedik. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. , devletimiz çok iyi çalışıyor" dedi.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARIMIZ ZATEN AZDI
"Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçta azalmadı, zaten azdı. Bu fark kapanır mı, zor. Hepsini kazanırsak nerede bitiririz bilemiyorum ama rakiplerin fikstürüne ve bizimkine bakınca, sanki daha yukarıda bitireceğiz gibi ligi."

Corona virüs İspanya'yı vurdu! İptal edilebilir CORONA VİRÜS İSPANYA'YI VURDU! İPTAL EDİLEBİLİR
Son dakika | Trabzonspor'dan önemli corona virüs kararı! SON DAKİKA | TRABZONSPOR'DAN ÖNEMLİ CORONA VİRÜS KARARI!
Konyaspor Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs corona virüs önlemleri |Video KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) ÖNLEMLERİ |VİDEO
Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı! CORONA VİRÜS NEDENİYLE KARANTİNAYA GİREN RONALDO ORTAYA ÇIKTI!
Son dakika | İngiltere Premier Lig'de corona virüs kararı! SON DAKİKA | İNGİLTERE PREMİER LİG'DE CORONA VİRÜS KARARI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA