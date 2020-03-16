Corona virüs İspanya'yı vurdu! İptal edilebilir
La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da bu 2019-2020 sezonunun önümüzdeki günlerde iptal olabileceğini açıkladı. Tebas açıklamasında "Çok ciddi bir sağlık meselesi ile karşı karşıyayız. Sezonu şu anda bitirirsek bütçemizi gözden geçirmemiz gerekecek. Bu sezon ligi iptal etmemiz gündemde" ifadelerine yer verdi.
La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da bu 2019-2020 sezonunun önümüzdeki günlerde iptal olabileceğini açıkladı.
Javier Tebas'ın yaptığı açıklama şu şekilde;
"Tüm hafta sonu Avrupa kurumları İspanyol kulüp başkanları ile görüştüm. Önümüzde çok önemli bir hafta var. Bu hafta Avrupa'da çok önemli kararlar alınacak. İtalya ve Almanya ile bağlantı kurduk. Çok ciddi bir sağlık meselesi ile karşı karşıyayız. Sezonu şu anda bitirirsek bütçemizi gözden geçirmemiz gerekecek. Bu sezon ligi iptal etmemiz gündemde"
İŞTE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL OLAN/ERTELENEN LİGLER
İngiltere Premier Lig (4 Nisan'a kadar)
Almanya Bundesliga (2 Nisan'a kadar)
Fransa Ligue 1 (Belirsiz süre)
Serie A (Belirsiz süre)
La Liga (2 hafta maç yok)
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Yunanistan Süper Ligi (Belirsiz süre)
CONCACAF tüm organizasyonları bir ay erteledi.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelendi.
FIBA organizasyonları askıya alındı.
Formula 1 (Avustralya, Bahreyn ve Vietnam)
MotoGP (ABD, Katar, Tayland ve Arjantin yarışları ertelendi)
Libertadores (Mart ayı boyunca)
Hollanda Eredivisie (31 Mart'a kadar)
Belçika Pro League (3 Nisan'a kadar)
Portekiz Süper Ligi (Belirsiz süre)
NBA (Belirsiz süre)
NCAA (Belirsiz süre)
Euroleague (11 Nisan'a kadar)
EuroCup (Belirsiz süre)
FIBA'ya basketbol ligleri (Belirsiz süre)
MLS (Belirsiz süre)
NHL (Belirsiz süre)
MLB (Belirsiz süre)
ATP (Erkekler Tenisi) (6 hafta ertelendi)
WTA (Kadınlar Tenisi) Charleston Open ve Miami Open ertelendi.
Londra Maratonu (4 Ekim'e ertelendi)
Boston Maratonu (Eylül ayına ertelendi)
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (19-21 Mart 2021'e ertelendi)
FIVB Voleybol Uluslar Ligi (Tokyo 2020 sonrasına ertelendi)
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