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Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı!
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü (Koranavirüs) Juventus'tan Rugani'den görülürken bu durum takım içinde panik havası yaratmış; Ronaldo, İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti. Coronavirüsü nedeniyle ada satın aldığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun nerede kaldığı eşinin paylaşımıyla ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 16:08
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