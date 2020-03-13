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Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı!

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü (Koranavirüs) Juventus'tan Rugani'den görülürken bu durum takım içinde panik havası yaratmış; Ronaldo, İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine iletmişti. Coronavirüsü nedeniyle ada satın aldığı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun nerede kaldığı eşinin paylaşımıyla ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 16:08
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Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı!

Takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs çıktığı için İtalya'ya dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Portekiz'de kalacağını aktarmıştı.

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Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı!

EŞİNİN PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI
Portekiz'e bağlı özerk bölge Madeira'da karantinaya alınan Ronaldo'nun son durumu eşi Georgina Rodríguez'in paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

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Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı!

ANNESİNİN YANINA GİTMİŞTİ
Ülkesine felç olan annesinin yanına giden Ronaldo, dünyada yaşanan ölümlerin ardından kendini garantiye aldı

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Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı!

OLUP BİTENİ TAKİP EDİYOR
Portekizli yıldız futbolcu koronavirüsü önlemi kapsamında lüks villasında ailesiyle birlikte olan biteni takip ediyor.

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Corona virüs nedeniyle karantinaya giren Ronaldo ortaya çıktı!

ADA SATIN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ AMA
Kendisini dış dünyadan izole eden Cristiano Ronaldo'nun bu özerk bölgede bir ada satın aldığı ve virüs yok olana dek burada yaşayacağı iddia ediliyordu.